В СММ ОБСЕ считают причиной обострения в Авдеевке провокации с обеих сторон

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки (Донбасс), причиной эскалации являются провокационные действия обеих сторон, заявил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник, передает "Общественное ТВ Донбасса".

А.Хуг подчеркнул, что необходимо обеспечить доступ ремонтным бригадам для восстановления сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.