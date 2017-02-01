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СНГ 01.02.2017 09:26

В СММ ОБСЕ считают причиной обострения в Авдеевке провокации с обеих сторон

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки (Донбасс), причиной эскалации являются провокационные действия обеих сторон, заявил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник, передает "Общественное ТВ Донбасса".

А.Хуг подчеркнул, что необходимо обеспечить доступ ремонтным бригадам для восстановления сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.

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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, АВДЕЕВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az