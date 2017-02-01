Азеришыг отбирает подрядчиков для работ по энергоснабжению двух агропарков и в рамках проекта «Белый город»

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков для работ по обеспечению электроэнергией двух агропарков в регионах Азербайджана и в рамках проекта «Ag sheher» (Белый город), говорится в объявлении общества.
Отбор проводится посредством тендера по двум лотам.
Стоимость участия в первом лоте по электроснабжению агропарков, которые будут созданы в Гаджикабульском и Шемахинском районах, составляет 300 манатов, во втором лоте - по электроснабжению в рамках проекта «Ag sheher» - 600 манатов.
В тендере могут принять участие компании с минимальным строительным годовым оборотом за последний год в размере не ниже 5 млн манатов, и реализовавшие за последние три года в качестве генерального подрядчика контрактов общей стоимостью 5 млн манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 14 марта 2017 года. Тендерная процедура состоится 15 марта.
Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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