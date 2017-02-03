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Транспорт и связь 03.02.2017 16:34

Вопросы по полетам авиакомпаний РФ из "Жуковского" в Азербайджан решены – Соколов

Проблем с организацией полетов российских авиакомпаний из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Азербайджан, по данным министерства транспорта РФ, в настоящее время нет.

"По Азербайджану, насколько мне известно, все вопросы решены", - заявил глава Минтранса Максим Соколов журналистам в пятницу.

Как сообщалось ранее, российская авиакомпания Pegas Fly («Икар») с 14 марта 2017 года начнет выполнение рейсов Москва-Баку из подмосковного аэропорта Жуковский.

Самолеты будут летать по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Рейсы запланированы в период с 14 по 25 марта.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: АВИАЦИЯ, ПОЛЕТЫ, СОГЛАСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az