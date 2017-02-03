Проблем с организацией полетов российских авиакомпаний из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Азербайджан, по данным министерства транспорта РФ, в настоящее время нет.
"По Азербайджану, насколько мне известно, все вопросы решены", - заявил глава Минтранса Максим Соколов журналистам в пятницу.
Как сообщалось ранее, российская авиакомпания Pegas Fly («Икар») с 14 марта 2017 года начнет выполнение рейсов Москва-Баку из подмосковного аэропорта Жуковский.
Самолеты будут летать по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Рейсы запланированы в период с 14 по 25 марта.
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