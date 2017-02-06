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Финансы 06.02.2017 16:32

Азербайджанский Bank BTB начал сотрудничать с международной платежной системой «Лидер»

Азербайджанский Bank BTB начал осуществлять денежные переводы посредством платежной системы «Лидер», отмечается в сообщении системы.

"Благодаря партнерству с ВТВ число точек обслуживания клиентов системы «Лидер» в Азербайджане достигло около 1 тыс.", - отмечается в сообщении.

Переводы в Азербайджан отправляются в рублях, долларах США или евро. Если валюты отправки и выдачи перевода различаются, то комиссия с клиента за отправку перевода не взимается. Перевод отправляется за секунды. Получить денежный перевод можно в любом пункте сети ВТВ на территории Азербайджана.

Платежная система «Международные денежные переводы «Лидер» работает c 2003 года. Оператор платежной системы «Лидер» – НКО АО «Лидер» (Москва).

Bank «BTB» основан в 2010 году. Банк оказывает услуги юридическим и физическим лицам.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az