Число гастарбайтеров, производящих отчисления на соцстрахование в Азербайджане, за январь увеличилось на 0,8%

Отчисления на обязательное социальное страхование по состоянию на 1 февраля 2017 года осуществляют 34,213 тыс. иностранных граждан, работающих в Азербайджане, что на 0,8% превышает показатель на начало текущего года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты.
"В январе 2017 года индивидуальные счета соцстрахования были открыты 273 иностранцам", - отметили в ведомстве.
На учет в министерстве в настоящее время приняты иностранные граждане из 125 стран. Для них открыты индивидуальные счета социального страхования, на которые накапливаются производимые ими отчисления на обязательное соцстрахование.
Больше всего иностранцев, состоящих на учете в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) Минтруда, представляют Турцию, Грузию, Россию.
По состоянию на 1 января 2017 года отчисления на обязательное социальное страхование в ГФСЗ осуществляли 33,94 тыс. иностранных граждан.
В 2006 году Азербайджан приступил к процессу привлечения иностранных граждан, работающих в республике, к уплате отчислений на обязательное социальное страхование.
Н.Аббасова
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