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Регион 08.02.2017 11:04

Эрдоган и Трамп готовы сотрудничать в борьбе против ИГ в районе Эль-Баба и Ракки - СМИ

Президенты США и Турции, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, пришли к выводу, что им важно совместно действовать против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе сирийских городов Эль-Баб и Ракка, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По его данным, этот вопрос они обсудили в ходе телефонного разговора.

Эль-Баб считается одним из наиболее стратегически важных оплотов ИГ на севере Сирии, а Ракку террористы объявили своей "столицей".

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az