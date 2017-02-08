Эрдоган и Трамп готовы сотрудничать в борьбе против ИГ в районе Эль-Баба и Ракки - СМИ

Президенты США и Турции, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган, пришли к выводу, что им важно совместно действовать против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе сирийских городов Эль-Баб и Ракка, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По его данным, этот вопрос они обсудили в ходе телефонного разговора.

Эль-Баб считается одним из наиболее стратегически важных оплотов ИГ на севере Сирии, а Ракку террористы объявили своей "столицей".