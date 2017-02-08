ЕС должен усилить санкции против России в случае ухудшения ситуации на Украине - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) уверен, что санкции могут обуздать амбиции России, призывает Европейский союз усилить их в случае ухудшения обстановки на Украине.

"Ситуация в районе Авдеевки очень серьезная, заслуживает международного осуждения. Международная общественность должна быть готова отреагировать", - заявил глава МИД в интервью "Интерфаксу".

По его мнению, лучшим способом воздействовать на Россию, поддерживающую ополченцев, является усиление санкций.

"Мы уверены, что у санкций есть учитываемое влияние в обуздании амбиций России, так что это влияние нельзя недооценивать", - считает глава МИД.

"Когда мы не видим готовности Москвы выполнять Минские договоренности и даже наоборот, видим движение в противоположном направлении, то этого нельзя недооценивать", - считает глава МИД.

Как подчеркнул С.Миксер, "санкции, установленные против агрессора, их отмена, зависят от того, возместил ли агрессор нанесенный ущерб, выполнил ли он взятые на себя обязательства. Это позиция Эстонии, она неизменна".

олный текст интервью см. на сайте www.interfax.ru