Баку против политизации вопроса, связанного с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан - МИД

Официальный Баку против политизации вопроса, связанного с экстрадицией блогера Александра Лапшина, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
"Политизация вопроса, связанного с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Лапшина, имеющего гражданство нескольких стран, в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана и его экстрадицией в Баку, а также придание этому политического подтекста является неверным. Этот вопрос нужно рассматривать исключительно в правовой плоскости", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
МИД отмечает, что вопрос А.Лапшина еще раз показал, что "Армения любыми способами пытается заманить иностранных граждан на оккупированные территории Азербайджана, чтобы потом превратить их в инструмент своей политической антиазербайджанской пропаганды".
«МИД еще раз призывает иностранцев воздерживаться от незаконного посещения территорий Азербайджана, оккупированных со стороны Вооруженных сил Армении. Баку также призывает другие государства предупредить своих граждан о возможных правовых осложнениях в этой связи», - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, во вторник Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу А.Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану. Вечером во вторник блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку. В настоящее время А.Лапшин находится в Бакинском следственном изоляторе №1 Минюста.
16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской Республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.
Р.Бабаев
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