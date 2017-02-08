Баку против политизации вопроса, связанного с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан - МИД

Официальный Баку против политизации вопроса, связанного с экстрадицией блогера Александра Лапшина, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

"Политизация вопроса, связанного с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Лапшина, имеющего гражданство нескольких стран, в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана и его экстрадицией в Баку, а также придание этому политического подтекста является неверным. Этот вопрос нужно рассматривать исключительно в правовой плоскости", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

МИД отмечает, что вопрос А.Лапшина еще раз показал, что "Армения любыми способами пытается заманить иностранных граждан на оккупированные территории Азербайджана, чтобы потом превратить их в инструмент своей политической антиазербайджанской пропаганды".

«МИД еще раз призывает иностранцев воздерживаться от незаконного посещения территорий Азербайджана, оккупированных со стороны Вооруженных сил Армении. Баку также призывает другие государства предупредить своих граждан о возможных правовых осложнениях в этой связи», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, во вторник Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу А.Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану. Вечером во вторник блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку. В настоящее время А.Лапшин находится в Бакинском следственном изоляторе №1 Минюста.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской Республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.

Р.Бабаев