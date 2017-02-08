ADIF привлек KPMG для оценки активов Bank Standard

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) привлек местное представительство KPMG для оценки активов находящегося в ликвидации ОАО "Bank Standard", отмечается в сообщении фонда.
"Оценка компанией KPMG активов Bank Standard ведется в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.
ADIF выступает ликвидатором Bank Standard.
Лицензия Bank Standard аннулирована с 1 октября 2016 года на основе обращения санатора банка (Azer-Turk Bank - ИФ) и нового менеджмента банка после консультаций с министерством финансов и Центральным банком Азербайджана.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Ахундов
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