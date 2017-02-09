Саммит НАТО состоится в Брюсселе 25 мая - премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал дату проведения саммита НАТО в Брюсселе - 25 мая.

"Очень рад приветствовать моих коллег на очередном саммите НАТО в Брюсселе 25 мая и открытии новой штаб-квартиры (организации - ИФ)", - написал Ш.Мишель в четверг в своем "Твиттере".