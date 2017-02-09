Апрельские боестолкновение и столкновения на линии карабахского фронта являются внутренним делом Азербайджана – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает внутренним делом Азербайджана, события имевшие место в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года и столкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.
"Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Мы не претендуем на армянскую территорию, хотя всем прекрасно известно, что нынешняя Армения создана за землях Азербайджана. Но мы не собираемся кому-либо отдавать наши территории. Поэтому апрельские боестолкновения, а также напряженность и столкновения на линии соприкосновения являются внутренним делом Азербайджана", - сказал И.Алиев в четверг на встрече с семьей Национального героя Чингиза Гурбанова.
По его словам, карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.
И.Алиев отметил, что в конце декабря Армения попыталась, как и апреле 2016 года, осуществить диверсию против Азербайджана, в результате чего погиб Ч.Гурбанов. "После апрельских боестолкновений Армения всячески стремилась вовлечь другие страны к конфликту. Однако, эта политика закончилась фиаско. Декабрьская диверсия преследовала цель привлечь (ОДКБ - ИФ) к этому инциденту, но и она провалилась", - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что Азербайджан защищает свои земли.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Ч.Гурбанов, тело которого находилось у армянской стороны. Азербайджан обращался к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Армения 5 февраля вернуло тело военнослужащего, который был похоронен 6 февраля.
Тело Ч.Гурбанова было возвращено азербайджанской стороне 5 февраля. Распоряжением И.Алиева от 7 февраля Ч.Гурбанову было присвоено (посмертно) звание Национального героя Азербайджана за особые заслуги при защите территориальной целостности страны и личный героизм при выполнении боевого задания.
А.Азизов
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