Ассанж после президентских выборов в Эквадоре может лишиться убежища в посольстве страны в Лондоне

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вероятно придется покинуть посольство Эквадора в Лондоне, служившее ему убежищем последние четыре с половиной года, если на президентских выборах Эквадора победит экс-банкир Гильермо Лассо, пишет в четверг британская газета "Гардиан".

"Граждане Эквадора платят за это, хотя мы не должны. Мы вежливо попросим господина Ассанжа покинуть (посольство - ИФ) в течение 30 дней", - рассказал Г.Лассо в интервью изданию.

В посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks занимает одну из четырех комнат, расположенных на первом этаже. По словам главы МИД Эквадора Гильома Лонга, Дж.Ассанжу предоставили максимально комфортные условия.

"Что касается физического комфорта, мы сделали для него все, что могли... Но он не может выйти на улицу, там нет ни патио, ни сада, поэтому все четыре года он по большому счету провел на первом этаже здания в Лондоне, где не так много света, особенно зимой", - утверждает глава внешнеполитического ведомства Эквадора.

Выборы президента Эквадора пройдут на следующей неделе. По данным последних опросов, Лассо отстает на семь пунктов от Ленина Морены, кандидата правящей в стране партии Альянс ПАИС.

Основатель WikiLeaks, получивший политическое убежище в Эквадоре, в течение нескольких лет скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне. Он опасается, что Швеция, обвинившая его в изнасиловании и добивающаяся его экстрадиции, может передать его властям США, где Дж.Ассанжу грозит суровое наказание по обвинению в разглашении государственной тайны.