Ассанж после президентских выборов в Эквадоре может лишиться убежища в посольстве страны в Лондоне

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вероятно придется покинуть посольство Эквадора в Лондоне, служившее ему убежищем последние четыре с половиной года, если на президентских выборах Эквадора победит экс-банкир Гильермо Лассо, пишет в четверг британская газета "Гардиан".
"Граждане Эквадора платят за это, хотя мы не должны. Мы вежливо попросим господина Ассанжа покинуть (посольство - ИФ) в течение 30 дней", - рассказал Г.Лассо в интервью изданию.
В посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks занимает одну из четырех комнат, расположенных на первом этаже. По словам главы МИД Эквадора Гильома Лонга, Дж.Ассанжу предоставили максимально комфортные условия.
"Что касается физического комфорта, мы сделали для него все, что могли... Но он не может выйти на улицу, там нет ни патио, ни сада, поэтому все четыре года он по большому счету провел на первом этаже здания в Лондоне, где не так много света, особенно зимой", - утверждает глава внешнеполитического ведомства Эквадора.
Выборы президента Эквадора пройдут на следующей неделе. По данным последних опросов, Лассо отстает на семь пунктов от Ленина Морены, кандидата правящей в стране партии Альянс ПАИС.
Основатель WikiLeaks, получивший политическое убежище в Эквадоре, в течение нескольких лет скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне. Он опасается, что Швеция, обвинившая его в изнасиловании и добивающаяся его экстрадиции, может передать его властям США, где Дж.Ассанжу грозит суровое наказание по обвинению в разглашении государственной тайны.
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Грузией
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Россией
Представители посольства России в Баку в четверг провели встречу с Лапшиным – Генпрокуратура Азербайджана
Азербайджан расширит возможности для использования карт платежной системы JCB в стране
Баку и Тегеран вложат $60 млн в проект строительства грузового терминала в иранской Астаре
SOCAR в январе увеличила объем налоговых отчислений в госбюджет Азербайджана на 9%
Доля супермаркетов и гипермаркетов в торговых центрах РФ сократилась в 4 раза за 10 лет - Knight Frank
Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ
Китай будет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев при въезде в страну
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии