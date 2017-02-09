Британские истребители подняты на перехват и сопровождение предполагаемых российских бомбардировщиков над Атлантикой - авиационные сайты

Не менее четырех британских истребителей постоянной готовности были подняты в воздух в четверг на перехват, предположительно, двух российских бомбардировщиков, полет которых был зафиксирован у берегов Соединенного Королевства, сообщают западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.
По их информации, две пары истребителей "Торнадо", вылетевшие с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии, были направлены в районы Атлантики к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии для встречи и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков и самолета-заправщика.
В северной части Бискайского залива к британским самолетам также присоединились истребители французских ВВС.
При этом отмечается, что конкретный тип российских самолетов пока еще не известен. Тем временем, в сети появились записи радиоперехвата разговоров, которые приписываются российским летчикам со своими наземными службами.
Официального подтверждения данной информации со стороны британских военных пока нет.
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