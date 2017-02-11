Минобороны и Азербайджана и Аппарат Омбудсмена подписали план деятельности на 2017 год по защите прав военнослужащих

Министерство обороны Азербайджана и Аппарата Омбудсмена подписали план совместной деятельности на 2017 год, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Минобороны и Аппарат Омбудсмена подписали план совместной деятельности на 2017 год. В рамках плана в военных частях, объектах образования и структурах Минобороны будут проведены мероприятия по вопросам защиты прав военнослужащих", - отмечает оборонное ведомство.

А.Азизов