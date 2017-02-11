ЦБ Германии завершит возврат золота из-за рубежа досрочно, в 2017 г

Бундесбанк в прошлом году выполнил план перевозки во Франкфурт-на-Майне золотых резервов, хранившихся в Нью-Йорке, а в 2017 году в страну вернут оставшееся золото из Парижа.

Таким образом, германский ЦБ планирует уже в этом году завершить запланированный возврат из-за границы в Германию золотых резервов, причем он определит собственный график на несколько лет, отмечает Deutsche Welle.

В 2013 году Бундесбанк заявлял, что к 2020 году он намерен вернуть в страну около 700 тонн золота, после чего в ФРГ будет храниться половина золотого запаса страны. Другая половина останется в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Банке Англии.

Бундесбанк не перевозит все золото в ФРГ для того, чтобы при необходимости иметь возможность обмена золотых резервов на иностранную валюту. Поскольку Банк Франции относится к еврозоне, как и Германия, он больше не будет использоваться для хранения золота.

ФРГ имеет второй по величине в мире объем золотых резервов после США - около 3,4 тыс. тонн золота. По данным на конец прошлого года, 1,6 тыс. тонн золота находились во Франкфурте-на-Майне, а в Нью-Йорке и Лондоне были (и останутся) соответственно 1,2 тыс. тонн и 432 тонны.

Оставшуюся 91 тонну золота Бундесбанк вывезет из Банка Франции в Париже в течение 2017 года. На этом процесс перераспределения золотых резервов будет завершен.

Золотые запасы Германии начали формироваться в начале 1950-х годов во времена так называемого немецкого экономического чуда. Тогда ФРГ активно меняла полученные благодаря растущему экспорту американские доллары на золото в ЦБ США. Таким образом, немецкие золотые резервы появились за границей, что в период "холодной войны" рассматривалось как более безопасное место хранения. В 2012 году в Германии началась общественная дискуссия о том, насколько безопасно иметь резервы за границей в новых условиях, после чего Бундесбанк объявил о перераспределении золота.