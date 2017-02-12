В Туркменистане к 10 утра проголосовали почти 41% избирателей

По данным ЦИК Туркменистана, к 10 часам по местному времени воскресенья на выборах президента проголосовали 1 миллион 313 тысяч 807 человек, или 40,69 процентов зарегистрированных избирателей, сообщается на сайте "Туркменистан: золотой век".
Наибольшая явка зафиксирована в Марыйском велаяте (области) - 49,40 процента, по Ашхабаду - 35,02 процента, в других велаятах явка колеблется от 37,36 до 40,88 процента.
Как сообщалось, голосование началось с 7 утра. В стране открыто 2548 избирательных участков, еще 39 - за рубежом. Избирателям предстоит выбрать из девяти кандидатов, претендующих на пост руководителя государства.
По данным ЦИК, на нынешних выборах в списках избирателей зарегистрировано 3 миллиона 223 тысячи 455 человек. Из них впервые голосующих избирателей - 70 379 человек, старше 70 лет - 67 331 человек, не способных самостоятельно прийти к участкам - 13 122 человека.
По данным ЦИК, в действующем национальном законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися.
В Избирательном кодексе Туркменистана оговорено, что "избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании".
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