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Внешняя политика 12.02.2017 12:39

Президент Алиев и глава МИД Латвии обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече подчеркнул, что между Азербайджаном и Латвией налажен политический диалог на высшем уровне. Он подчеркнул заинтересованность Баку в укреплении отношений с Ригой по всем направлениям.

Президент отметил необходимость расширения экономических связей между сторонами. В частности, увеличения взаимного товарооборота, инвестиций, налаживания более тесных контактов между бизнес-структурами.

«Собеседники провели обмен мнениями по сотрудничеству в сферах транспорта, АПК, туризма, образования, культуры», - подчеркивается в информации.

Э.Ринкевичс отметил, что президент Латвии в ближайшее время (в марте - ИФ) посетит с визитом Азербайджан, в рамках которого будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Как сообщалось ранее, визит главы МИД Латвии в Азербайджан продлится до 14 февраля.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЛАТВИЯ, МИНИСТР

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az