Президент Алиев и глава МИД Латвии обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев на встрече подчеркнул, что между Азербайджаном и Латвией налажен политический диалог на высшем уровне. Он подчеркнул заинтересованность Баку в укреплении отношений с Ригой по всем направлениям.
Президент отметил необходимость расширения экономических связей между сторонами. В частности, увеличения взаимного товарооборота, инвестиций, налаживания более тесных контактов между бизнес-структурами.
«Собеседники провели обмен мнениями по сотрудничеству в сферах транспорта, АПК, туризма, образования, культуры», - подчеркивается в информации.
Э.Ринкевичс отметил, что президент Латвии в ближайшее время (в марте - ИФ) посетит с визитом Азербайджан, в рамках которого будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
Как сообщалось ранее, визит главы МИД Латвии в Азербайджан продлится до 14 февраля.
А.Азизов
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