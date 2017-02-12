Наблюдатели не зафиксировали нарушений при голосовании на выборах в Туркменистане

В день голосования на президентских выборах в Туркменистане нарушений не выявлено, однако, по данным неправительственных организаций, избирательная кампания проходила без серьезной конкуренции, сообщил сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод.

"Наши коллеги из общественных организаций Туркменистана не фиксируют нарушений непосредственно в день голосования. Даже говорят, что по сравнению с прошлыми выборами в 2012 году, нарушений нет. На предыдущих выборах фиксировались случаи, когда одни и те же люди приходили на избирательные участки с разными паспортами, в том числе, своих родственников, и, таким образом, голосовали сразу за несколько человек. На этот раз подобных случаев не выявлено", - заявил А.Брод в воскресенье "Интерфаксу", отметив, что ассоциация осуществляет дистанционное наблюдение за выборами при содействии местных неправительственных организаций и правозащитников.

Вместе с тем, отмечает А.Брод, среди экспертов распространены довольно критические оценки в отношении избирательной кампании, в которой явное преимущество оставалось за действующим президентом. "Есть замечания экспертов по поводу самой избирательной кампании. Во-первых, говорят о том, что конкуренты президента - малоизвестные люди, и поэтому могут рассматриваться, как технические кандидаты, и все их предвыборные программы практически идентичны", - сказал собеседник агентства.

"Как отмечают наши коллеги, несмотря на то, что Бердымухамедов отказался от эфирного времени в пользу других кандидатов, тем не менее, в эфире, в информационных программах значительная часть времени уделялась именно его деятельности", - сказал А.Брод.

Кроме того, по его словам, эксперты отмечают, что увеличенный до 7 лет срок президентских полномочий был законодательно закреплен фактически накануне избирательной кампании.

"В сообщениях от наших коллег также говорится о том, что изменения в избирательном законодательстве, в том числе, увеличение срока президентских полномочий с 5 до 7 лет, произошли за небольшой срок до избирательной кампании. Поэтому результат выборов практически был заранее предрешен, и серьезной конкурентной борьбы на этих выборах не было, а была, скорее, ее имитация", - сказал сопредседатель ассоциации.

А.Брод также отметил, что как правозащитник не может не высказать властям Туркменистана ряд пожеланий, которые не затрагивают напрямую проходящие выборы, а касаются положения и прав русскоязычного населения.

"Это не касается напрямую самих выборов, но можно высказать ряд пожеланий новому старому президенту. Вызывают беспокойство условия для русскоязычного населения на территории Туркменистана. Уже неоднократно говорилось о сокращении численности СМИ на русском языке, русских школ, о том, что русскоязычные были вытеснены с ключевых должностей", - сказал правозащитник.

Продолжение такой тенденции фактически означает дискриминацию в отношении этой части населения страны, считает он. "Для того, чтобы выехать за рубеж, русские, чтобы получить загранпаспорт, фактически, должны отказаться от российского гражданства, что расценивается правозащитниками, как дискриминация. Поэтому хотелось бы пожелать властям Туркменистана уделять более серьезное внимание правам русскоязычного населения", - сказал А.Брод.