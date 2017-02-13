Два десятка домов сгорели из-за лесных пожаров на юго-востоке Австралии, где сейчас свыше 40 градусов жары

По меньшей мере 19 домов уничтожены в австралийском штате Новый Южный Уэльс лесными пожарами, вызванными рекордно высокой температурой, сообщил в понедельник журналистам представитель пожарной службы австралийского штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс.

По его словам, на выходных зафиксировано свыше 100 очагов возгорания, при этом 80 из них остаются активными и в понедельник. Четверть из них не удалось взять под контроль.

По данным австралийских СМИ, борьбу с огнем ведут 2,5 тыс. пожарных.

Между тем австралийские метеорологи информируют, что в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд температуры бьют февральские рекорды, превышая 40 градусов по Цельсию.