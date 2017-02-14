Столтенберг: лучшее средство в борьбе против терроризма в Афганистане и на Ближнем Востоке - обучение местных сил

Целью самой крупной военной операции НАТО, которую альянс продолжает в Афганистане, является борьба с терроризмом, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Почему мы находимся в Афганистане? Мы там для того, чтобы Афганистан не превратился в убежище террористов. В стране сейчас действует много террористических группировок", - отметил генсек НАТО на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник.
По его словам, решение оставить в Афганистане контингент в 13 тыс. военнослужащих и оказывать помощь в подготовке национальной армии направлено на то, чтобы афганцы сами могли вести борьбу против терроризма и стабилизировать обстановку в своей стране.
"Я считаю, что наилучшее средство в борьбе с терроризмом, которое у нас имеется, - это обучение местных вооруженных сил для такой борьбы", - добавил Й.Столтенберг.
"Конечно, НАТО должна быть готова для развертывания наших собственных сил и средств при боевых операциях. Но в долгосрочной перспективе куда лучше и более действенно подготовить местные силы, чтобы они могли вести борьбу с терроризмом. Мы этим занимаемся в Афганистане в рамках наших глобальных усилий по борьбе с терроризмом", - продолжил генсек альянса.
Он отметил, что именно поэтому НАТО также обучает иракских офицеров. "И это же причина, по которой мы тесно сотрудничаем с государствами Персидского залива. Мы обращаем внимание на проблемы в Афганистане и Ираке, а также во всем регионе", - объяснил Й.Столтенберг недавнее открытие в Кувейте натовского регионального центра "стамбульской инициативы", назвав его "замечательной платформой для расширенного сотрудничества".
По его мнению, это важное средство в борьбе с терроризмом.
Отвечая на дополнительный вопрос о потенциале НАТО в Афганистане в условиях продолжающегося обострения обстановки в этой стране, Й.Столтенберг заявил, что альянс придерживается своих обязательств по проведению миссии в Афганистане.
"Главы государств и правительств (стран НАТО - ИФ) приняли в прошлом году решение продолжать обеспечивать наше военное присутствие в Афганистане, предоставлять финансирование для афганской национальной армии и сил безопасности, а также способствовать развитию политического партнерства с Афганистаном. И благодаря этой поддержке со стороны НАТО и партнеров организации, уже в течение многих лет мы смогли создавать и национальную армию Афганистана, и его силы безопасности, которые сейчас сами отвечают за безопасность в стране", - напомнил генсек альянса.
"И если какие-то уроки мы можем извлечь из Афганистана, то, я думаю, это касается того, что нам надо было еще раньше начать обучение и подготовку афганских кадров, чтобы они сами взяли в свои руки обеспечение безопасности в своей стране. И то, чем занимается НАТО сейчас, - это обучение и подготовка", - констатировал Й.Столтенберг.
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