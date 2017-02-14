Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8358 RUR   0.0298 GBR   2.1694 TRY   0.4719

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев -1° 17 Фев -3°

Дальнее зарубежье 14.02.2017 19:02

Столтенберг: лучшее средство в борьбе против терроризма в Афганистане и на Ближнем Востоке - обучение местных сил

Целью самой крупной военной операции НАТО, которую альянс продолжает в Афганистане, является борьба с терроризмом, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Почему мы находимся в Афганистане? Мы там для того, чтобы Афганистан не превратился в убежище террористов. В стране сейчас действует много террористических группировок", - отметил генсек НАТО на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник.

По его словам, решение оставить в Афганистане контингент в 13 тыс. военнослужащих и оказывать помощь в подготовке национальной армии направлено на то, чтобы афганцы сами могли вести борьбу против терроризма и стабилизировать обстановку в своей стране.

"Я считаю, что наилучшее средство в борьбе с терроризмом, которое у нас имеется, - это обучение местных вооруженных сил для такой борьбы", - добавил Й.Столтенберг.

"Конечно, НАТО должна быть готова для развертывания наших собственных сил и средств при боевых операциях. Но в долгосрочной перспективе куда лучше и более действенно подготовить местные силы, чтобы они могли вести борьбу с терроризмом. Мы этим занимаемся в Афганистане в рамках наших глобальных усилий по борьбе с терроризмом", - продолжил генсек альянса.

Он отметил, что именно поэтому НАТО также обучает иракских офицеров. "И это же причина, по которой мы тесно сотрудничаем с государствами Персидского залива. Мы обращаем внимание на проблемы в Афганистане и Ираке, а также во всем регионе", - объяснил Й.Столтенберг недавнее открытие в Кувейте натовского регионального центра "стамбульской инициативы", назвав его "замечательной платформой для расширенного сотрудничества".

По его мнению, это важное средство в борьбе с терроризмом.

Отвечая на дополнительный вопрос о потенциале НАТО в Афганистане в условиях продолжающегося обострения обстановки в этой стране, Й.Столтенберг заявил, что альянс придерживается своих обязательств по проведению миссии в Афганистане.

"Главы государств и правительств (стран НАТО - ИФ) приняли в прошлом году решение продолжать обеспечивать наше военное присутствие в Афганистане, предоставлять финансирование для афганской национальной армии и сил безопасности, а также способствовать развитию политического партнерства с Афганистаном. И благодаря этой поддержке со стороны НАТО и партнеров организации, уже в течение многих лет мы смогли создавать и национальную армию Афганистана, и его силы безопасности, которые сейчас сами отвечают за безопасность в стране", - напомнил генсек альянса.

"И если какие-то уроки мы можем извлечь из Афганистана, то, я думаю, это касается того, что нам надо было еще раньше начать обучение и подготовку афганских кадров, чтобы они сами взяли в свои руки обеспечение безопасности в своей стране. И то, чем занимается НАТО сейчас, - это обучение и подготовка", - констатировал Й.Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, АНТИТЕРРОР, ОБУЧЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан продолжит оказывать поддержку Афганистану – президент Ликвидация лидера талибов Мансура будет способствовать межафганским переговорам - Столтенберг Путин: Силы коалиции в Афганистане не идут на сотрудничество с Россией по борьбе с наркоугрозой Представитель НАТО не подтвердил сведения о том, что Ашхабад просит альянс и США о помощи в защите границы с Афганистаном В НАТО просят Киргизию возобновить транзит грузов для контингента в Афганистане НАТО сохранит присутствие в Афганистане по окончании миссии "Решительная поддержка"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]