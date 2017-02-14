Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8358 RUR   0.0298 GBR   2.1694 TRY   0.4719

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев -1° 17 Фев -3°

Бизнес и законодательство 14.02.2017 16:49

Парламент Азербайджана одобрил увеличение срока аренды участков лесного фонда до 49 лет

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник поправки в Лесной кодекс, предусматривающие увеличение срока сдачи в аренду участков лесного фонда, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно предлагаемым в статью 22 Кодекса изменениям, максимальный срок аренды участков лесного фонда увеличивается с 10 до 49 лет.

«Увеличение срока аренды участков лесного фонда до 49 лет направлено на развитие предпринимательства и обеспечение более эффективного использования лесных угодий», - заявил председатель парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОДЕКС, ЛЕС, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


Похожие новости


В Азербайджане планируют увеличить срок аренды участков лесного фонда до 49 лет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]