Парламент Азербайджана одобрил увеличение срока аренды участков лесного фонда до 49 лет

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник поправки в Лесной кодекс, предусматривающие увеличение срока сдачи в аренду участков лесного фонда, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно предлагаемым в статью 22 Кодекса изменениям, максимальный срок аренды участков лесного фонда увеличивается с 10 до 49 лет.

«Увеличение срока аренды участков лесного фонда до 49 лет направлено на развитие предпринимательства и обеспечение более эффективного использования лесных угодий», - заявил председатель парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов.

Р.Бабаев