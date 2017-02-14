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Внутренняя политика 14.02.2017 17:35

Оплата электроэнергии для вынужденных переселенцев в рамках лимита с февраля будет погашаться за счет средств госбюджета Азербайджана

Оплата электроэнергии, потребленной вынужденными переселенцами в местах их компактного проживания и необеспеченных централизованным газоснабжением, будет погашаться за счет средств госбюджета Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал соответствующий указ.

Согласно указу за счет бюджета будет погашаться оплата электроэнергии в рамках установленного лимита.

Кроме этого, с 1 февраля 2017 года ежемесячный размер пособия беженцам и приравненным к ним лицам составит 20 манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]