Оплата электроэнергии для вынужденных переселенцев в рамках лимита с февраля будет погашаться за счет средств госбюджета Азербайджана

Оплата электроэнергии, потребленной вынужденными переселенцами в местах их компактного проживания и необеспеченных централизованным газоснабжением, будет погашаться за счет средств госбюджета Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал соответствующий указ.

Согласно указу за счет бюджета будет погашаться оплата электроэнергии в рамках установленного лимита.

Кроме этого, с 1 февраля 2017 года ежемесячный размер пособия беженцам и приравненным к ним лицам составит 20 манатов.

Ф.Исазаде