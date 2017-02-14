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Бизнес и законодательство 14.02.2017 17:41

Азербайджан сократил зависимость от импорта в сфере производства упаковки – министр экономики

Азербайджан снизил импортозависимость в сфере производства упаковки, сказал журналистам во вторник министр экономики Шахин Мустафаев.

«Азербайджан добился определенных успехов в сфере упаковки продукции, зависимость от импорта в этой сфере в настоящее время низкая», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в промзонах и парках будут созданы благоприятные условия для предприятий, специализирующихся в этой сфере, им будет оказана необходимая помощь.

Министерство во вторник провело мероприятие, посвященное упаковке в развитии сфер производства и переработки.

А.Ахундов

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Тэги: УПАКОВКА, ИМПОРТ, ЗАВИСИМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]