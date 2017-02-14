Азербайджан сократил зависимость от импорта в сфере производства упаковки – министр экономики

Азербайджан снизил импортозависимость в сфере производства упаковки, сказал журналистам во вторник министр экономики Шахин Мустафаев.

«Азербайджан добился определенных успехов в сфере упаковки продукции, зависимость от импорта в этой сфере в настоящее время низкая», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в промзонах и парках будут созданы благоприятные условия для предприятий, специализирующихся в этой сфере, им будет оказана необходимая помощь.

Министерство во вторник провело мероприятие, посвященное упаковке в развитии сфер производства и переработки.

А.Ахундов