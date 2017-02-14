В сирийской оппозиции заявили о высокой вероятности своего участия в астанинской встрече по Сирии 15-16 февраля

Отдельные оппозиционные группы могут принять участие во встрече в Астане по Сирии 15-16 февраля, сообщил "Интерфаксу" представитель вооруженной оппозиции, не пожелавший назвать себя.

"С высокой долей вероятности оппозиция примет участие во встрече, однако речь идет не обо всех группах", - сказал он.

По его словам, консолидации мирных усилий "препятствуют нарушения перемирия".

"Пока режим прекращения огня не станет соблюдаться, вряд ли можно говорить о прямых переговорах консолидированной оппозиции, а не отдельных лишь групп с сирийскими правительственными силами", - сказал он.