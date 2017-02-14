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Дальнее зарубежье 14.02.2017 20:45

В сирийской оппозиции заявили о высокой вероятности своего участия в астанинской встрече по Сирии 15-16 февраля

Отдельные оппозиционные группы могут принять участие во встрече в Астане по Сирии 15-16 февраля, сообщил "Интерфаксу" представитель вооруженной оппозиции, не пожелавший назвать себя.

"С высокой долей вероятности оппозиция примет участие во встрече, однако речь идет не обо всех группах", - сказал он.

По его словам, консолидации мирных усилий "препятствуют нарушения перемирия".

"Пока режим прекращения огня не станет соблюдаться, вряд ли можно говорить о прямых переговорах консолидированной оппозиции, а не отдельных лишь групп с сирийскими правительственными силами", - сказал он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]