Могерини опасается потери США роли мирового лидера

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность в связи с возможной потерей США лидирующей роли в мире.

"Я никогда не видела США столь поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Однако те, кто хотят иметь глобальное лидерство, должны быть внутренне сильными, самоуверенными и сплоченными", - сказала она в интервью газете "Вельт".

Наряду с этим Ф.Могерини отметила, что дальнейшее развитие в подобном ключе может иметь негативное влияние на стабильность в мире.

"Если в крупнейшей в мире демократии наблюдается напряжение, то это может стать дестабилизирующим фактором для остального мира", - отметила Ф.Могерини.