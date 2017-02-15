Могерини опасается потери США роли мирового лидера

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность в связи с возможной потерей США лидирующей роли в мире.
"Я никогда не видела США столь поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Однако те, кто хотят иметь глобальное лидерство, должны быть внутренне сильными, самоуверенными и сплоченными", - сказала она в интервью газете "Вельт".
Наряду с этим Ф.Могерини отметила, что дальнейшее развитие в подобном ключе может иметь негативное влияние на стабильность в мире.
"Если в крупнейшей в мире демократии наблюдается напряжение, то это может стать дестабилизирующим фактором для остального мира", - отметила Ф.Могерини.
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