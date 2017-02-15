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Дальнее зарубежье 15.02.2017 14:16

Могерини опасается потери США роли мирового лидера

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность в связи с возможной потерей США лидирующей роли в мире.

"Я никогда не видела США столь поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Однако те, кто хотят иметь глобальное лидерство, должны быть внутренне сильными, самоуверенными и сплоченными", - сказала она в интервью газете "Вельт".

Наряду с этим Ф.Могерини отметила, что дальнейшее развитие в подобном ключе может иметь негативное влияние на стабильность в мире.

"Если в крупнейшей в мире демократии наблюдается напряжение, то это может стать дестабилизирующим фактором для остального мира", - отметила Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]