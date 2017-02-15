Ввод в строй завода по производству ферросплавов в Азербайджане запланирован на I полугодие 2018г – замминистра экономики

Компания «Бакинские цветные металлы и ферросплавы» планирует в I-ом полугодии 2018 года ввести в эксплуатацию завод по производству ферросплавов на территории Сумгайытского химпромпарка, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.
«Завод по производству ферросплавов будет введен в строй в первой половине 2018 года. Запуск данного предприятия повысит экспортный потенциал Азербайджана и снизит зависимость страны от импорта аналогичной продукции», - подчеркнул Н.Сафаров.
Мощность предприятия составит 20 тыс. тонн ферросилиция и 36 тыс. тонн ферросиликоманга.
Общая стоимость проекта оценивается в порядка $30 млн.
Замминистра также сообщил, что в 2017-2018гг на территории Сумгайысткого химпромпарка будет введено в эксплуатацию семь предприятий, из которых пять – в текущем году, еще два - в следующем.
«Во второй половине 2017 года планируется ввести в строй завод по производству пестицидов, который строит ООО «Aqrokimya Azerbaycan (стоимость проекта 24,1 млн манатов)», - отметил Н.Сафаров.
Производственная мощность завода составит 57 тыс. тонн пестицидов в жидком виде и 13 тыс. тонн в виде порошка.
Кроме того, во II-полугодии на территории химпромпарка будет введен в эксплуатацию завод по производству смазочных масел годовой мощностью 30 тыс. тонн, который строится компанией «Alco Lubricant Company».
«Наряду с этим. в ближайшее время на территории СХПП азербайджанская компания AzerFloat начнет строительство завода по производству листового стекла с годовой производственной мощностью в 8 млн кв.м. стекла (стоимость проекта 78 млн евро - ИФ)», - отметил Н.Сафаров.
Сумгайытский химический промышленный парк создается для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. В настоящее время статут резидентов парка имеют 9 компаний, инвестиции которых в проекты на территории парка оцениваются более $1 млрд.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Н.Аббасова
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