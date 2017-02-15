Средняя зарплата в сфере строительства в Азербайджане в 2016 году составила около $471

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, занятых в сфере строительства в Азербайджане, на 1 января 2017 года составляет 813,7 манат ($470,5 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 18,6% больше показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы в 927,8 манат ($536,4) зафиксирован у работников, занятых в частном строительном секторе.

Зарплата работников в госсекторе составила 527 манат ($304,7).

По сравнению с показателями 2015 года, средняя номинальная ежемесячная зарплата работников, занятых на специализированных строительных работах, увеличилась на 21,6%, в строительстве зданий – на 14,9%, в строительных работах гражданского назначения – на 0,9%.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в строительном секторе Азербайджана, по состоянию на 1 января 2017 года составило 95,2 тыс. человек. Из них 48,2 тыс. человек составили лица, занятые в строительстве зданий, 24 тыс. – в строительных работах гражданского назначения, 23 тыс. – в специализированных строительных работах.

При этом 27% заняты в государственном строительном секторе, 73% - в частном.

Р.Бабаев