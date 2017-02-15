Канадская Zenith Energy Ltd предлагает переименовать азербайджанское месторождение Зардаб в Салимбени

Канадская компания "Zenith Energy Ltd" обратится к властям Азербайджана с предложением переименовать месторождение Зардаб в Салимбени в честь скончавшегося неисполнительного директора компании Франческо Salimbeni, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Zenith Energy Ltd.

Zenith Aran Oil Company Limited (100% «дочка» Zenith Energy Ltd) в Азербайджане является оператором проекта реабилитации и разработки блока сухопутных нефтяных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб.

«Zenith Energy Ltd. глубоко опечалена новостью о кончине неисполнительного директора компании Франческо Салимбени. В память о нем, Zenith Aran Oil Company Limited обратится к соответствующим органам Азербайджана с предложением переименовать месторождение Зардаб, считающееся весьма перспективным по мнению некоторых геологов, в Салимбени», - отметили в компании.

Кроме того, в память о Ф.Салимбени будет установлена мемориальная доска на скважине (на блоке Мурадханлы-Джафарли-Зардаб – ИФ-Аз) с самым высоким дебитом после капитального ремонта.

По данным Zenith Energy Ltd., Ф.Салимбени имел более 50-летний опыт работы на технических и руководящих должностях в нефтяной промышленности. Он был всемирно признанным специалистом в сфере добычи нефти и советником правительства Италии и многих частных предприятий на международном уровне по различным вопросам, в том числе экологической ответственности, сохранения, опреснение воды и управление отходами.

Ф.Салимбени принадлежал к исторически важной группе нефтяников, которые способствовали созданию итальянской компании AGIP (ныне ENI SpA).

Позднее он основал свою собственную инжиниринговую компанию, ответственную за многие проекты, наиболее заметным из которых стало строительство одного из первых в истории подземных нефтеперерабатывающих заводов

Как сообщалось, SOCAR и Zenith Aran Oil Company Limited 16 марта 2016 года подписали соглашение о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на блоке сухопутных нефтяных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб.

Соглашение подписано сроком на 25 лет. Согласно документу долевое участие Zenith в проекте составляет 80%, SOCAR – 20%.общая площадь контрактного блока составляет 642,4 кв. км. В настоящее время суточная добыча нефти на блоке месторождений составляет 350 баррелей. На блоке также добываются небольшие объемы газа, которые используется для хозяйственных и производственных нужд.

Блок месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб находится на территории Имишлинского района. Месторождение Мурадханлы открыто в 1971 году, Джафарли – 1984 году, Зардаб – 1981 году.

Остаточные запасы блока оцениваются в 1,8 млн. тонн нефти и 36 млн. кубометров газа. В настоящее время на блоке месторождений эксплуатируются 77 скважин.

Н.Аббасова