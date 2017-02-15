"Нафтогаз Украины" готов к новой проверке Генпрокуратуры

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает готовность обеспечить контролирующим органам доступ к исчерпывающей информации о хозяйственной деятельности компании, в частности, закупок газа у европейских поставщиков.

"Нафтогаз" с пониманием относится к регулярным проверкам компании со стороны правоохранительных и следственных органов и надеется получить независимую оценку усилий компании в обеспечении украинских потребителей газом этой зимой", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК, комментируя заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о планах проверить закупки газа "Нафтогазом".

В НАК также напомнили, что информация по закупкам компании у европейских контрагентов в течение 2016 года также размещена в открытом доступе на портале использования публичных средств.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в 2016 году импортировал 8,2 млрд куб. м газа на сумму около $1,6 млрд. Поставщиками "Нафтогаза" в 2016 году были 15 европейских компаний, в частности, Engie (ранее - GDF Suez, Франция), RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities и TrailStone (все - Германия), Shell Energy Europe (Великобритания), Axpo Trading, MET Gas and Energy Marketing и DufEnergy Trading (все - Швейцария), Statoil (Норвегия), PGNiG (Польша), CEZ (Чехия), CFP Trading (Мальта).

"Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.