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СНГ 15.02.2017 21:39

"Нафтогаз Украины" готов к новой проверке Генпрокуратуры

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает готовность обеспечить контролирующим органам доступ к исчерпывающей информации о хозяйственной деятельности компании, в частности, закупок газа у европейских поставщиков.

"Нафтогаз" с пониманием относится к регулярным проверкам компании со стороны правоохранительных и следственных органов и надеется получить независимую оценку усилий компании в обеспечении украинских потребителей газом этой зимой", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК, комментируя заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о планах проверить закупки газа "Нафтогазом".

В НАК также напомнили, что информация по закупкам компании у европейских контрагентов в течение 2016 года также размещена в открытом доступе на портале использования публичных средств.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в 2016 году импортировал 8,2 млрд куб. м газа на сумму около $1,6 млрд. Поставщиками "Нафтогаза" в 2016 году были 15 европейских компаний, в частности, Engie (ранее - GDF Suez, Франция), RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities и TrailStone (все - Германия), Shell Energy Europe (Великобритания), Axpo Trading, MET Gas and Energy Marketing и DufEnergy Trading (все - Швейцария), Statoil (Норвегия), PGNiG (Польша), CEZ (Чехия), CFP Trading (Мальта).

"Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]