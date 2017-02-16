Госнефтефонд Азербайджана в 2016г сократил продажу инвалюты на валютных аукционах на 37,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4 млрд 881,8 млн, что на 37,5% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"За 2016 год ГНФАР продал валюты на $4 млрд 881,8 млн против $7 млрд 807,4 млн в 2015 году", - отметили в ЦБА.

По данным Центробанка, в 2016 году было проведено 114 валютных аукционов.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов