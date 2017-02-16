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Макроэкономика 16.02.2017 08:32

Госнефтефонд Азербайджана в 2016г сократил продажу инвалюты на валютных аукционах на 37,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4 млрд 881,8 млн, что на 37,5% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"За 2016 год ГНФАР продал валюты на $4 млрд 881,8 млн против $7 млрд 807,4 млн в 2015 году", - отметили в ЦБА.

По данным Центробанка, в 2016 году было проведено 114 валютных аукционов.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ИНВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]