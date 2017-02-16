Военная прокуратура Азербайджана ведет разбирательство в связи с задержанием армянской стороной гражданского лица на линии фронта

Военная прокуратура (ВП) Азербайджана ведет разбирательство по вопросу гражданина Эльнура Гусейнзаде, попавшего в руки вооруженных сил Армении при неизвестных обстоятельствах в направлении села Талыш в Тертерском направлении карабахского фронта, заявил глава ВП Ханлар Велиев.
«Э.Гусейнзаде проходил воинскую службу в рядах ВС Азербайджана. Но у нас на руках есть приказ о его демобилизации из рядов азербайджанской армии. Естественно, мы сейчас ведем разбирательство по данному вопросу»,- сказал Х.Велиев журналистам в четверг.
Армянские СМИ распространили в начале февраля информацию о захвате в плен рядового Э.Гусейнзаде вблизи села Талыш.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что Э.Гусейнзаде в настоящее время не является военнослужащим.
Ф.Исазаде
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