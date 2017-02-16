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Карабахский конфликт 16.02.2017 13:20

Военная прокуратура Азербайджана ведет разбирательство в связи с задержанием армянской стороной гражданского лица на линии фронта

Военная прокуратура (ВП) Азербайджана ведет разбирательство по вопросу гражданина Эльнура Гусейнзаде, попавшего в руки вооруженных сил Армении при неизвестных обстоятельствах в направлении села Талыш в Тертерском направлении карабахского фронта, заявил глава ВП Ханлар Велиев.

«Э.Гусейнзаде проходил воинскую службу в рядах ВС Азербайджана. Но у нас на руках есть приказ о его демобилизации из рядов азербайджанской армии. Естественно, мы сейчас ведем разбирательство по данному вопросу»,- сказал Х.Велиев журналистам в четверг.

Армянские СМИ распространили в начале февраля информацию о захвате в плен рядового Э.Гусейнзаде вблизи села Талыш.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что Э.Гусейнзаде в настоящее время не является военнослужащим.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРАЖДАНИН, АРМЕНИЯ, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]