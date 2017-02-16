Азербайджан в феврале соблюдает обязательства перед ОПЕК по сокращению добычи нефти - Минэнерго

Азербайджан в феврале 2017 года соблюдает свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики Замина Алиева.
«Азербайджан в феврале, как и в январе, выполняет взятые на себя обязательства по сокращению собственных объемов добычи нефти в соответствии с договоренностью с картелем», - подчеркнула З.Алиева.
Она добавила, что первичные цифры по объемам среднесуточной добыче нефти в Азербайджане в феврале Минэнерго опубликует в ближайшее время.
Как сообщалось, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане с учетом договоренностей с ОПЕК в январе 2017 года составил 793,9 тыс. баррелей. Из них 743,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 50,8 тыс. баррелей – на конденсат.
По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта нефти из Азербайджана в январе составил 617 тыс. баррелей сырой нефти, 50,8 тыс. баррелей конденсата и 24,2 тыс. баррелей нефтепродуктов.
10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.
Н.Аббасова
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