Амман не претендует на роль гаранта перемирия в Сирии - дипломат

Иордания не имеет планов на получение статуса страны-гаранта перемирия в Сирии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" посол Иордании в Казахстане Ахмед Идрис Иннаб.

"Нет, мы не касаемся этого вопроса. Наши дела касаются нас и южной Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, претендует ли Иордания получение статуса гаранта перемирия в Сирии.