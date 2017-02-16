Руководитель иранской делегации на переговорах по межсирийскому урегулированию Джабери Ансари заявил о возможности проведения третьего этапа переговоров в Астане.

"Есть вероятность, что третьи переговоры состоятся в Астане. Когда? Точно неизвестно, но в течение месяца", - сообщил он журналистам в четверг.

"На этих переговорах пришли к соглашению по одному документу. По двум другим будет вести обсуждения, которые могут состояться менее чем через месяц", - добавил он.

Первая встреча высокого уровня по Сирии в Астане состоялась 23-24 января. Тогда при участии делегаций России, Ирана, Турции, а также ООН представители официального Дамаска и вооруженной оппозиции впервые встретились за одним столом переговоров. Прямого контакта между делегациями не состоялось, однако в ходе переговоров трёх стран-гарантов удалось выработать трехсторонний механизм для контроля режима прекращения огня в Сирии, а также существенно продвинуться в деле размежевания умеренной и вооруженной оппозиции в Сирии.

Последующая техническая встреча в Астане 6-7 февраля на уровне военных закрепила достигнутые договорённости.

Пленарное заседание "Астана-2" проходит в четверг.