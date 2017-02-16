Руководитель иранской делегации на переговорах по межсирийскому урегулированию Джабери Ансари заявил о возможности проведения третьего этапа переговоров в Астане.
"Есть вероятность, что третьи переговоры состоятся в Астане. Когда? Точно неизвестно, но в течение месяца", - сообщил он журналистам в четверг.
"На этих переговорах пришли к соглашению по одному документу. По двум другим будет вести обсуждения, которые могут состояться менее чем через месяц", - добавил он.
Первая встреча высокого уровня по Сирии в Астане состоялась 23-24 января. Тогда при участии делегаций России, Ирана, Турции, а также ООН представители официального Дамаска и вооруженной оппозиции впервые встретились за одним столом переговоров. Прямого контакта между делегациями не состоялось, однако в ходе переговоров трёх стран-гарантов удалось выработать трехсторонний механизм для контроля режима прекращения огня в Сирии, а также существенно продвинуться в деле размежевания умеренной и вооруженной оппозиции в Сирии.
Последующая техническая встреча в Астане 6-7 февраля на уровне военных закрепила достигнутые договорённости.
Пленарное заседание "Астана-2" проходит в четверг.
Президент Алиев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Азербайджан продолжит оказывать поддержку Палестине на международной арене – замглавы МИД
В Азербайджане за 5 лет уволено около 150 сотрудников внутренних дел за нарушение прав человека – глава МВД
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики посетит иранские Ардебиль и Урмию
НФПП выделил кредиты на 48 млн манатов для созданияпредприятий в агропарках
Город Туркестан в Казахстане официально вступит в права культурной столицы тюркского мира в марте
Чемпионат Мира 2026 года может пройти в нескольких странах - глава ФИФА
Lloyd`s of London запретил сотрудникам употреблять алкоголь в рабочее время
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии