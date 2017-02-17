Сменился предправления в азербайджанском Bank BTB

Председателем правления азербайджанского ОАО "Bank BTB" назначен Эмиль Рзаев, отмечается в сообщении банка.

На этом посту он сменил Самира Годжаева, который стал членом Наблюдательного совета банка.

"Председателем правления банка назначен Эмиль Рзаев, который имеет 21-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе 14 лет – на руководящих позициях", - отмечается в сообщении банка.

ОАО Bank BTB создан в 2010 году.

А.Азизов