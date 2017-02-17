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Финансы 17.02.2017 15:42

Сменился предправления в азербайджанском Bank BTB

Председателем правления азербайджанского ОАО "Bank BTB" назначен Эмиль Рзаев, отмечается в сообщении банка.

На этом посту он сменил Самира Годжаева, который стал членом Наблюдательного совета банка.

"Председателем правления банка назначен Эмиль Рзаев, который имеет 21-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе 14 лет – на руководящих позициях", - отмечается в сообщении банка.

ОАО Bank BTB создан в 2010 году.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ПРЕДПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]