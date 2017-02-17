Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -3° Завтра 19 Фев -1° 20 Фев

СНГ 17.02.2017 17:20

Число попавших под лавину военнослужащих на юге Казахстана возросло до 23, семь из них погибли, 16 спасены

На данный час известно о 23 попавших под лавину военнослужащих на юге Казахстана, семеро из них погибли, 16 спасены.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики предварительно сообщал о 22 попавших под лавину солдат.

Как сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов, "на данный момент количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших также семь".

Вместе с тем он подчеркнул, что "отбоя по поисково-спасательным работам пока не было".

В пятницу в ущелье Коксай в Жамбылской области (на юге Казахстана) в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678 произошел внезапный сход снежной лавины.

По сообщению егеря, поступившему 13:15 местного времени в областной департамент по ЧС, под снегом находятся военнослужащие.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения. Также к поисково-спасательным работам привлечены более 60 человек военнослужащих и бригады скорой медицинской помощи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЛАВИНА, ВОЕННЫЕ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Лавина накрыла военнослужащих во время учений на юге Казахстана, ведутся поисково-спасательные работы - Минобороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]