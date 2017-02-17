Число попавших под лавину военнослужащих на юге Казахстана возросло до 23, семь из них погибли, 16 спасены

На данный час известно о 23 попавших под лавину военнослужащих на юге Казахстана, семеро из них погибли, 16 спасены.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики предварительно сообщал о 22 попавших под лавину солдат.

Как сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов, "на данный момент количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших также семь".

Вместе с тем он подчеркнул, что "отбоя по поисково-спасательным работам пока не было".

В пятницу в ущелье Коксай в Жамбылской области (на юге Казахстана) в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678 произошел внезапный сход снежной лавины.

По сообщению егеря, поступившему 13:15 местного времени в областной департамент по ЧС, под снегом находятся военнослужащие.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения. Также к поисково-спасательным работам привлечены более 60 человек военнослужащих и бригады скорой медицинской помощи.