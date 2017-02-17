Урегулированию конфликтов на Украине и в Сирии было уделено значительное внимание в обсуждении на G20 - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриель заявил, что тема Украины и Сирии играла важную роль в ходе обсуждений на встрече "группы двадцати" на уровне глав МИД.

"Обсуждались самые острые темы, среди которых, разумеется, Сирия и Украина, которые играли важную роль в ходе обсуждений", - сказал З.Габриель на итоговой пресс-конференции "группы двадцати".

Ранее в пятницу З.Габриель заявил, что страны, выступающие против режима президента Сирии Башара Асада, в том числе и США, поддержали продолжающиеся попытки ООН достичь политического урегулирования в сирийском гражданском конфликте.