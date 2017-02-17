В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту коррупции на 2 тыс. манатов в музыкальном колледже в Гяндже

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по факту коррупции в Гянджинском музыкальном колледже.
«Главное управление по борьбе с коррупцией возбудило уголовное дело в отношении экс-директора Гянджинского музыкального колледжа Гюльчин Мирзоевой и замдиректора учебного заведения Фатимы Гафарзаде, подозреваемых в получении взяток с учеников в общей сложности на сумму 2 тыс. манат», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по статьям 311.3.1 и 311.3.2 «Неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» УК Азербайджана.
В сообщении отмечается, что в 2016 году Г.Мирзоева была назначена директором Гянджинской государственной филармонии. Тем не менее, она, фактически, выполняя обязанности руководителя музыкального колледжа, занималась незаконной деятельностью.
Г.Мирзоева и Ф.Гафарзаде получали взятки, взамен выставляли ученикам удовлетворительные оценки на экзаменах. Кроме этого, они получали взятки за организацию написания дипломов, принятие на работу и др. правонарушения.
"Обвиняемые уволены с занимаемых должностей и взяты под полицейский контроль", - подчеркивает Генпрокуратура.
Р.Бабаев
Азербайджан и Kaspersky Lab намерены углубить сотрудничество в сфере кибербезопасности
Алиев: Азербайджан надежный поставщик нефти и газа на мировые рынки
Число участников проекта ЮГК может увеличиться до 10 стран - Алиев
В Азербайджане в 2016 году совершено более 13,5 тыс. экономических преступлений - Госкомстат
В Баку презентована книга академика Самедзаде: «Нефть Баку, ключ к победе. Славное прошлое, яркое будущее. 1941-1945»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Парламентская оппозиция Грузии требует отставки главного прокурора за "необдуманные заявления" по делу диакона Мамаладзе
В Лондоне полагают, что НАТО недостаточно оперативно реагирует на киберугрозы из РФ - ТВ
В Белом доме назвали ложью сообщения о планах мобилизации нацгвардии США на борьбу с мигрантами-нелегалами
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии