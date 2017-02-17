В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту коррупции на 2 тыс. манатов в музыкальном колледже в Гяндже

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по факту коррупции в Гянджинском музыкальном колледже.

«Главное управление по борьбе с коррупцией возбудило уголовное дело в отношении экс-директора Гянджинского музыкального колледжа Гюльчин Мирзоевой и замдиректора учебного заведения Фатимы Гафарзаде, подозреваемых в получении взяток с учеников в общей сложности на сумму 2 тыс. манат», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статьям 311.3.1 и 311.3.2 «Неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» УК Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в 2016 году Г.Мирзоева была назначена директором Гянджинской государственной филармонии. Тем не менее, она, фактически, выполняя обязанности руководителя музыкального колледжа, занималась незаконной деятельностью.

Г.Мирзоева и Ф.Гафарзаде получали взятки, взамен выставляли ученикам удовлетворительные оценки на экзаменах. Кроме этого, они получали взятки за организацию написания дипломов, принятие на работу и др. правонарушения.

"Обвиняемые уволены с занимаемых должностей и взяты под полицейский контроль", - подчеркивает Генпрокуратура.

Р.Бабаев