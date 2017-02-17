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Внешняя политика 17.02.2017 18:57

Алиев и Гани договорились принять меры для увеличения азербайджано-афганских торгово-экономических связей

Президенты Азербайджана и Афганистана Ильхам Алиев и Мухаммед Ашраф Гани договорились о проведении ряда шагов, направленных на расширение взаимных торгово-экономических связей.

И.Алиев находится с визитом в Германии, где принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности. В кулуарах мероприятия президент встретился с афганским коллегой, сообщает официальный сайт главы Азербайджана.

«На встрече было подчеркнуто о наличии потенциала для расширения двусторонних отношений. В частности, такой потенциал имеется в сферах хлопководства, здравоохранения, транспорта, производства цемента»,- отмечается в информации.

И.Алиев и М.Гани договорились предпринять шаги с целью расширения взаимных торговых связей, увеличения объема экспортно-импортных операций.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ЭКОНОМИКА, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]