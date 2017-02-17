Алиев и Гани договорились принять меры для увеличения азербайджано-афганских торгово-экономических связей

Президенты Азербайджана и Афганистана Ильхам Алиев и Мухаммед Ашраф Гани договорились о проведении ряда шагов, направленных на расширение взаимных торгово-экономических связей.

И.Алиев находится с визитом в Германии, где принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности. В кулуарах мероприятия президент встретился с афганским коллегой, сообщает официальный сайт главы Азербайджана.

«На встрече было подчеркнуто о наличии потенциала для расширения двусторонних отношений. В частности, такой потенциал имеется в сферах хлопководства, здравоохранения, транспорта, производства цемента»,- отмечается в информации.

И.Алиев и М.Гани договорились предпринять шаги с целью расширения взаимных торговых связей, увеличения объема экспортно-импортных операций.

Ф.Исазаде