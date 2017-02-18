В Малайзии задержали гражданина КНДР - четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

Полиция Малайзии сообщила о задержании гражданина Северной Кореи по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, сообщили западные СМИ.
Речь идет о 46-летнем Ли Чон Чхоле. Таким образом, он стал уже четвертым задержанным по этому делу.
Ранее правоохранительные органы Малайзии уже задержали гражданок Вьетнама и Индонезии, а также гражданина Малайзии.
Как сообщает агентство ЭФЭ, родных Ким Чен Нама тщательно охраняют в Макао, - речь идет о его второй супруге и двух детях убитого.
Ранее руководитель отдела криминальных расследований малазийского штата Селангор Фадзи Ахмат сообщил малазийской газете "Стар", что Ким Чен Нам в понедельник обратился к сотрудникам зала вылета в аэропорту Куала-Лумпура с жалобами на головокружение. Он объяснил, что кто-то подошел к нему сзади и плеснул какую-то жидкость.
Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу.
Первоначально южнокорейский телеканал "Чосон" сообщал, что в аэропорту к Ким Чен Наму подошли две женщины и укололи его отравленными иглами.
Между тем в южнокорейской разведывательной службе считают, что за убийством стоят сотрудницы северокорейских спецслужб.
Северная Корея уже заявила об отказе признавать результаты судебно-медицинской экспертизы тела сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - 45-летнего Ким Чен Нама.
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