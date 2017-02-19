Турция заинтересована в развитии сотрудничества с Россией, поскольку РФ доказала свою надежность - глава турецкого МИД

Турция уверена, что ей выгодно развивать отношения с Россией, поскольку они отвечают интересам двух стран и РФ продемонстрировала надежность сотрудничества, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что ранее Турция достигала множество договоренностей с другими странами, но они не претворялись в жизнь. Взаимодействие с Россией продемонстрировало, что эти отношения не только надежны, но и носят взаимовыгодный характер, между сторонами существует масса проектов в области экономического сотрудничества.
В то же время он отметил наличие разногласий с Россией по ряду политических вопросов, в частности, подчеркнул, что Турция "не признает незаконную аннексию Крыма".
Министр, отвечая на вопрос о том, зачем Анкаре нормализация отношений с Москвой, отметил, что после инцидента с российским самолетом "нам друзья говорили, что надо нормализовать отношения с Россией во избежание напряженности в регионе".
Теперь, отметил он, "те же друзья спрашивают, зачем нам нормализация".
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