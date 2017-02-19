Премьер Грузии назвал региональное сотрудничество важнейшим механизмом стабильности на Южном Кавказе

Грузия является страной, которая делает все, чтобы быть членом европейской семьи и евроатлантического сообщества, заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили в ходе дискуссии "Разделительные линии Евразии", состоявшейся в Мюнхене в рамках международной конференции по безопасности.
"Несмотря на все вызовы, Грузия строит стабильное будущее (...), страну, системы которой полностью отвечают европейским стандартам", - цитирует премьера его пресс-служба.
В сообщении говорится, что Г.Квирикашвили в своем выступлении говорил "о региональном сотрудничестве, как одном из важнейших механизмов для обеспечения стабильности на Южном Кавказе".
В качестве примера он привел железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, который связывает Азербайджан, Грузию и Турцию, а также подчеркнул новые возможности, открывающиеся для региона инициативой возрождения Шелкового пути "Один пояс - один путь", связывающего Европу и Азию.
Г.Квирикашвили также сказал: "Исторически сложилось так, что мы (Грузия - ИФ) европейская страна. Мы являемся страной, которая имеет соглашения о свободной торговле со всеми своими соседями, а также с Европейским Союзом. Кроме того, совсем недавно завершены переговоры о свободной торговле с Китаем".
По его словам, Грузия с населением в 3,8 млн человек имеет открытую и свободную экономику. "Несколько дней назад Heritage Foundation опубликовала рейтинги, согласно которым Грузия находится на 13-ом месте в мире с точки зрения экономической свободы, согласно же данным Всемирного банка, страна занимает 16-ое место по простоте ведения бизнеса. У нас также сильные позиции в рейтингах качества демократии, и мы продолжаем идти вперед в этом направлении в соответствие с договором об ассоциации с ЕС", - отметил премьер.
В ходе дискуссии Г.Квирикашвили подчеркнул важность того, что внешняя политика Грузии определяет в то же время и повестку дня внутренних реформ, которая, по его словам, довольно исчерпывающая.
В частности, он отметил, что "членство в НАТО не является самоцелью государства, хотя это имеющая определенные ценности и принципы семья стран, к которым по своей сути принадлежит Грузия", - сообщает пресс-служба премьера.
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