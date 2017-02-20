Гражданская кампания "Говори правду" выступила с призывом к властям Белоруссии отменить так называемый "тунеядский" декрет ради сохранения социального мира в стране.

"Кампания "Говори правду" продолжит добиваться отмены декрета N3 всеми доступными законными и мирными способами, включая мирный протест. Мы призываем власть срочно отменить декрет N3, а гражданам, уже оплатившим данный сбор, включить в трудовой и в страховой стаж 180 рабочих дней за 2015 год", - заявили в кампании.

Кроме того, в "Говори правду" призвали организовать национальный диалог, в который будут включены власть, оппозиция, эксперты. "Главная цель диалога - начать экономические реформы, которые дадут людям работу и исправят бедственное положение граждан, особенно в регионах", - добавили там.

"Эти шаги позволят сохранить социальный мир в Беларуси, не допустить, чтобы справедливым возмущением белорусов воспользовались третьи силы, дать работу людям и обеспечить нашей стране развитие", - отметили в кампании.

По мнению представителей "Говори правду", "президент, правительство и парламент полностью проигнорировали протесты граждан против декрета N3. Местные администрации освободили от уплаты сбора за "социальное иждивенчество" лишь 17% обратившихся граждан. "Все это убедительно показывает: власть не готова слышать людей и считаться с их волей", - говорится в заявлении кампании.

Там напомнили, что "за последние три дня тысячи людей вышли на улицы в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Гродно, протестуя против декрета N3 и требуя обеспечить рабочие места".

При этом, подчеркнуто в заявлении, на сегодня за отмену декрета суммарно было собрано более 80 тыс. подписей. "Это почти в два раза больше количества людей, уже уплативших злополучный налог на "тунеядство", - отметили в "Говори правду".

Как сообщалось, в воскресенье в ряде областных городов прошли несанкционированные акции против так называемого "тунеядского декрета". Ранее, в пятницу, аналогичная акция прошла в белорусской столице.

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

Базовая величина в Беларуси в настоящее время составляет Br23 ($12).

Срок уплаты налога истекает 20 февраля 2017 года. По данным министерства по налогам и сборам на 7 февраля, "тунеядский сбор" уплатил только каждый десятый из обязанных это сделать.