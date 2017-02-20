Азербайджан в 2016г увеличил импорт пшеницы на 18%, картофеля – на 47%

Импорт пшеницы в Азербайджан в 2016 году составил 1 млн 599,6 тыс. тонн, что на 18,2% выше показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $295 млн 18,2 тыс. (спад на 0,6%).

За отчетный год в Азербайджан также было импортировано 365,2 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 25,3%) на сумму $152 млн 756,4 тыс. (рост на 22,7%), растительных масел – 138,4 тыс. тонн (рост на 20,1%) на сумму $124 млн 642,3 тыс. (рост на 77,3%), чая – 12 тыс.609,5 тонн (рост на 69%) на сумму $44 млн 734,3 тыс. (рост в 2,7 раза), сливочных масел, молока – 14 тыс. 365,1 тонн (рост на 4,1%) на $48 млн 383,9 тыс. (рост в 2,2 раза).

Фруктов в 2016 году в республику импортировано 72 тыс. 165,4 тонн (рост на 24,7%) на сумму $63 млн 573,8 тыс. (рост на 90,9%), овощей – 45 тыс. 913,5 тонн (рост на 80,1%) на $18 млн 271,9 тыс. (рост в 3 раза), картофеля – 183 тыс. тонн (рост на 46,7%) на $33 млн 789,2 тыс. (рост в 3 раза).

За 2016 год из Азербайджана на экспорт было направлено 124,5 тыс. тонн овощей (рост на 49,5%) на сумму $113 млн 195,4 тыс. (рост на 60,1%), фруктов – 214,3 тыс. тонн (рост на 23,9%) на $243 млн 434,9 тыс. (рост на 10,6%), картофеля – 38 тыс. 229,4 тонны (рост на 4,1%) на $15 млн 789,1 тыс. (спад на 24,6%), чая – 1 тыс. 137,7 тонн (спад на 73,5%) на сумму $6 млн 178,8 тыс. (спад на 68,3%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в 2016 году направлено 108,4 тыс. тонн сахара (спад на 50,9%) на сумму $62 млн 30 тыс. (спад на 70,8%), растительных масел – 10 тыс. 253,6 тонн (спад на 56,3%) на сумму $10 млн 711,2 тыс. (спад на 80,8%).

Н.Аббасова