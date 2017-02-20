Азербайджану предстоит до 2019 года выполнить 31 рекомендацию ОЭСР в борьбе с коррупцией

Азербайджану в рамках IV мониторингового раунда Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией необходимо предпринять до 2019 года меры по реализации 31 новой рекомендации Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии, сообщает Генпрокуратура страны.
Заместитель Генпрокурора Азербайджана, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев провел встречу с официальными представителями антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Татьяной Хванской и Русудан Микелидзе.
«В отчете по IV мониторинговому раунду содержится 31 рекомендация, в том числе 11 рекомендаций в сфере образования, по усилению реформ и сотрудничества с ОЭСР в направлении проведения антикоррупционной политики, применения упреждающих шагов по предотвращению коррупции, ужесточения криминальной ответственности за коррупционные действия, обеспечения государственной прозрачности», - было отмечено на встрече.
Представившие отчет ОЭСР, подготовленный в рамках IV мониторингового раунда по Азербайджану, Т.Хванска и Р.Микелидзе подчеркнули, что Баку необходимо реализовать соответствующие меры по указанным рекомендациям до 2019 года.
Представители ОЭСР выразили удовлетворение эффективностью сотрудничества организации с Баку. Они отметили, что в результате реализации в Азербайджане широкомасштабных и системных правовых, институциональных и административных реформ в стране сформировалась отвечающее международным стандартам антикоррупционное законодательство, предпринимаются меры по предотвращению коррупции и связанных с ней преступлений.
Эксперты подчеркнули успехи Азербайджана в обеспечении прозрачности судебной системы и государственной службы, получении информации, регулирования образовательной, таможенной и предпринимательской деятельности.
В свою очередь, К.Алиев отметил, что Азербайджан (наряду с Грузией) вошел в число стран, успешно завершивших III мониторинговый раунд и приступивших к реализации IV мониторингового раунда в рамках борьбы с коррупцией.
Р.Бабаев
Президент Алиев утвердил порядок возмещения НДС физлицам, приобретшим товары в период торговых фестивалей
Россельхознадзор остановил ввоз в РФ из Азербайджана около 19 т чая с опасным сорняком
Миссия ВБ по финсектору обсудит с властями Азербайджана вопросы совершенствования законодательства по надзору
Гражданин Азербайджана получил восемь лет колонии за вербовку в Сирию и Ирак студентов из Коми
МИД Азербайджана ознакомит представителей иностранного дипкорпуса с туристическим потенциалом северо-западных районов страны
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного в Каспии одному из нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Вице-президент США поддерживает решение Трампа об отставке советника по нацбезопасности Флинна
Американцы стали хуже относиться к России - опрос
ЕС предоставит дополнительную гуманитарную помощь населению востока Украины - член ЕК
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»