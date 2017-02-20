Азербайджану предстоит до 2019 года выполнить 31 рекомендацию ОЭСР в борьбе с коррупцией

Азербайджану в рамках IV мониторингового раунда Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией необходимо предпринять до 2019 года меры по реализации 31 новой рекомендации Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии, сообщает Генпрокуратура страны.

Заместитель Генпрокурора Азербайджана, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев провел встречу с официальными представителями антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Татьяной Хванской и Русудан Микелидзе.

«В отчете по IV мониторинговому раунду содержится 31 рекомендация, в том числе 11 рекомендаций в сфере образования, по усилению реформ и сотрудничества с ОЭСР в направлении проведения антикоррупционной политики, применения упреждающих шагов по предотвращению коррупции, ужесточения криминальной ответственности за коррупционные действия, обеспечения государственной прозрачности», - было отмечено на встрече.

Представившие отчет ОЭСР, подготовленный в рамках IV мониторингового раунда по Азербайджану, Т.Хванска и Р.Микелидзе подчеркнули, что Баку необходимо реализовать соответствующие меры по указанным рекомендациям до 2019 года.

Представители ОЭСР выразили удовлетворение эффективностью сотрудничества организации с Баку. Они отметили, что в результате реализации в Азербайджане широкомасштабных и системных правовых, институциональных и административных реформ в стране сформировалась отвечающее международным стандартам антикоррупционное законодательство, предпринимаются меры по предотвращению коррупции и связанных с ней преступлений.

Эксперты подчеркнули успехи Азербайджана в обеспечении прозрачности судебной системы и государственной службы, получении информации, регулирования образовательной, таможенной и предпринимательской деятельности.

В свою очередь, К.Алиев отметил, что Азербайджан (наряду с Грузией) вошел в число стран, успешно завершивших III мониторинговый раунд и приступивших к реализации IV мониторингового раунда в рамках борьбы с коррупцией.

Р.Бабаев