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Дальнее зарубежье 20.02.2017 16:46

Разногласия между итальянскими демократами могут затруднить работу правительства страны - СМИ

Раскол, наметившийся среди членов правящей в Италии Демократической партии, может затруднить или даже сделать невозможной работу правительства, пишут в понедельник римские СМИ.

По информации газеты "Джорнале", в обеих палатах парламента часть членов Демократической партии намерены отмежеваться и создать собственное политическое движение.

В Палате депутатов на такой шаг готовы пойти 35-40 человек. Однако наиболее опасная для кабинета министров складывается в Сенате: там отколоться от Демократической партии готовятся не менее 20 человек. При этом в верхней палате парламента демократы в настоящее время с трудом удерживают большинство мест, и потому выход из партии 20 сенаторов стало бы сильным ударом по правительству Паоло Джентилони. Ситуация в парламенте осложняется тем, что "взбунтовавшиеся" демократы зачастую играют определяющую роль в работе ряда ключевых комитетов.

Накануне экс-премьер Италии и лидер Демократической партии Италии Маттео Ренци объявил о решении покинуть пост секретаря партии. СМИ отмечают, что это стало последствием разногласий среди членов партии.

В декабре 2016 года М.Ренци подал в отставку с поста премьер-министра Италии. Такое решение М.Ренци принял после референдума, по итогам которого избиратели отвергли его предложение о проведении конституционной реформы. Вместо него правительство Италии возглавил Паоло Джентилони, который в кабинете министров занимал должность министра иностранных дел.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az