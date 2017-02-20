Разногласия между итальянскими демократами могут затруднить работу правительства страны - СМИ

Раскол, наметившийся среди членов правящей в Италии Демократической партии, может затруднить или даже сделать невозможной работу правительства, пишут в понедельник римские СМИ.

По информации газеты "Джорнале", в обеих палатах парламента часть членов Демократической партии намерены отмежеваться и создать собственное политическое движение.

В Палате депутатов на такой шаг готовы пойти 35-40 человек. Однако наиболее опасная для кабинета министров складывается в Сенате: там отколоться от Демократической партии готовятся не менее 20 человек. При этом в верхней палате парламента демократы в настоящее время с трудом удерживают большинство мест, и потому выход из партии 20 сенаторов стало бы сильным ударом по правительству Паоло Джентилони. Ситуация в парламенте осложняется тем, что "взбунтовавшиеся" демократы зачастую играют определяющую роль в работе ряда ключевых комитетов.

Накануне экс-премьер Италии и лидер Демократической партии Италии Маттео Ренци объявил о решении покинуть пост секретаря партии. СМИ отмечают, что это стало последствием разногласий среди членов партии.

В декабре 2016 года М.Ренци подал в отставку с поста премьер-министра Италии. Такое решение М.Ренци принял после референдума, по итогам которого избиратели отвергли его предложение о проведении конституционной реформы. Вместо него правительство Италии возглавил Паоло Джентилони, который в кабинете министров занимал должность министра иностранных дел.