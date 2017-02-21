Депутат украинской Рады Савченко подала заявление о снятии с себя неприкосновенности

Народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что написала заявление о снятии с себя депутатской неприкосновенности, но сомневается, что Верховная Рада проголосует за соответствующее решение.

"Я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", - сообщила Н.Савченко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Позже в кулуарах Верховной Рады Украины Н.Савченко сказала журналистам, что она - не первая, кто пишет подобные заявления.

"Это не первое заявление. Так делали народные депутаты. Я уже поняла, они не захотят провести это решение в Раде, потому что в таком случае честные народные депутаты, более-менее порядочные, напишут заявления о снятии депутатской неприкосновенности", - заявила она.

"А те, кто очень боятся... А почему боятся? Оппозиция боится, что она сразу станет очень гонимая властью. Власть боится, потому что понимает, что когда-нибудь придет к власти оппозиция, как всегда это бывает. Поэтому они держатся за эту неприкосновенность, как вошь за кожух. Поэтому они не будут снимать. Потому что это покажет, что есть депутаты, которые согласились добровольно с себя снять (неприкосновенность - ИФ), а есть - которые не хотят", - подчеркнула Н.Савченко.

Депутат проинформировала, что в среду, 22 февраля, ее заявление будет рассматриваться в профильном парламентском комитете, и будет решаться, "что с этим делать".

"Процедурно такое заявление можно удовлетворить..., но они просто не будут выносить это в Верховную Раду, и так может продолжаться годами", - отметила Н.Савченко.

Она также подчеркнула, что приняла решение о снятии с себя неприкосновенности после того, как в ее сторону "началась активная критика".

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил журналистам, что снятие неприкосновенности возможно "лишь по представлению генерального прокурора в рамках расследования углового производства относительно народного депутата".

"Добровольное снятие депутатского иммунитета возможно лишь в случае, если человек слагает депутатский мандат, потому что мандат не отделим от иммунитета. Поэтому это является политическим пиаром с целью показать свою независимость, решительность к активной борьбе и так далее", - сказал С.Лещенко.