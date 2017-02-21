Азербайджан и Фонд народонаселения ООН подписали План деятельности по страновой программе до 2021 года

Правительство Азербайджана и Фонд народонаселения ООН подписали План деятельности по страновой программе на 2016-2020 года, сообщает Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) республики.

Документ с азербайджанской стороны подписали МТСЗН, министерство здравоохранения, Госкомитет по проблемам семьи, женщины и ребенка и Госкомитет по статистике.

«Данный документ является четвертой страновой программой между Азербайджаном и Фондом народонаселения ООН, основными направлениями которого являются половое и репродуктивное здоровье, гендерное равноправие и повышение полномочий женщин, динамика населения», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев