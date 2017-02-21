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Внешняя политика 21.02.2017 16:31

Азербайджан и Фонд народонаселения ООН подписали План деятельности по страновой программе до 2021 года

Правительство Азербайджана и Фонд народонаселения ООН подписали План деятельности по страновой программе на 2016-2020 года, сообщает Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) республики.

Документ с азербайджанской стороны подписали МТСЗН, министерство здравоохранения, Госкомитет по проблемам семьи, женщины и ребенка и Госкомитет по статистике.

«Данный документ является четвертой страновой программой между Азербайджаном и Фондом народонаселения ООН, основными направлениями которого являются половое и репродуктивное здоровье, гендерное равноправие и повышение полномочий женщин, динамика населения», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]