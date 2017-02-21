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СНГ 21.02.2017 18:42

Дата проведения третьего раунда переговоров по Сирии в Астане возможно станет известна после Женевских переговоров

Казахстан надеется получить информацию о дате третьего раунда переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане после встречи в Женеве, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Пока не получили от стран-гарантов никакой информации. Я думаю, это будет после Женевы. Давайте дождемся женевских переговоров, а потом обязательно вас проинформируем", - сообщил министр журналистам после заседания правительства в среду.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, АСТАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]