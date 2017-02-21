Дата проведения третьего раунда переговоров по Сирии в Астане возможно станет известна после Женевских переговоров

Казахстан надеется получить информацию о дате третьего раунда переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане после встречи в Женеве, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Пока не получили от стран-гарантов никакой информации. Я думаю, это будет после Женевы. Давайте дождемся женевских переговоров, а потом обязательно вас проинформируем", - сообщил министр журналистам после заседания правительства в среду.