Дата проведения третьего раунда переговоров по Сирии в Астане возможно станет известна после Женевских переговоров

Казахстан надеется получить информацию о дате третьего раунда переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане после встречи в Женеве, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Пока не получили от стран-гарантов никакой информации. Я думаю, это будет после Женевы. Давайте дождемся женевских переговоров, а потом обязательно вас проинформируем", - сообщил министр журналистам после заседания правительства в среду.
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