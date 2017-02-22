Датские компании заинтересованы в инвестициях в сферу АПК Азербайджана – министр налогов

Датские компании заинтересованы в инвестициях в Азербайджан, в частности в сектор АПК, заявил министр налогов Дании Карстен Лауритцен.

«По многим направлениям, особенно в сфере сельского хозяйства, датские компании заинтересованы в работе в Азербайджане. Возможно, в ближайшее время будет прогресс в этой сфере», - сказал К.Лауритцен в интервью газете «Vergilаr» ("Налоги", печатный орган Минналогов Азербайджана).

Он выразил надежду на то, что соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное между двумя странами на прошлой неделе, приведет к росту датских инвестиций в экономику Азербайджана.

К.Лауритцен добавил, что товарооборот между странами в настоящее время находится на низком уровне. "Подписание соглашения позволит повысить интерес малых и средних компаний в Дании к сотрудничеству с Азербайджаном", - подчеркнул министр.

А.Ахундов